新冠肺炎疫情延燒，大眾交通運輸與餐飲業都大受影響，為搶攻防疫期間「安心商機」，高鐵台中站攜手与玥樓、一風堂等知名餐廳，在站區內推出「便當市集」，引起熱烈討論。而為與站區內店家共同度過疫情風暴，高鐵也調降車站商場租金。

高鐵台中站指出，許多旅客受到疫情影響，最近都避免進入餐廳用餐，使得餐飲業業績銳減，看準這一波「安心商機」，決定在站區內推出「高鐵嚴選，便當市集」，目前包括与玥樓的廣式燒臘便當、一風堂的日式丼飯、鬍鬚張的台式滷肉飯、高鐵食堂的日式便當及繼光香香雞的台式炸雞便當都在市集內販售。

便當市集內銷售的知名餐廳便當都採限量或限時供應，其中，与玥樓每天提供中午、晚間2個時段且售完為止，一風堂、高鐵食堂與鬍鬚張則每天中午、晚間限時內供應，繼光香香雞從中午開放旅客購買至晚間。

除有便當事情因應疫情帶來的用餐衝擊，高鐵也主動調降車站商場租金達25％，未來若疫情持續、更不排除加大降幅至45％，高鐵強調，希望透過調降租金的方式幫商家降低成本，力抗疫情帶來的產業寒冬。

(中時 )