受到疫情衝擊，全球經濟低迷不振，就連原油價格也持續走低，中山工商考量成本縮減，同時體諒學生家長的處境，決定從4月起將校車費用調降1成，共6000多名學生受惠，縱然校方減少逾90萬元收入，但願與家長共體時艱，度過疫情衝擊。

中山工商校內約8700名學生，遍佈高屏地區，平日為讓學生減少轉車不便，校方特意租賃校車安排各路線盡可能載學生上下學，校內近6000多名學生搭乘，受惠人數逾7成，而校方為確保學生行車安全，不僅對學生宣導乘車的安全觀念，更要求採專人專責管理，加強對司機素養的訓練，確保人車安全。

中山工商校長林昭億表示，聽聞肺炎疫情衝擊各行各業，擔憂影響家長經濟收入，因此趁著油價調降，一同下降1成校車費用，短程路線每月約下降百元，長程路線每月甚至可以下降230元，校方約減少90萬元收入，盼車費下降可以減緩學生家長的經濟壓力，共同挺過疫情帶來的艱難時期。

學校調降車費讓學生相當有感，家住美濃的學生許慧琳家中還有弟妹，父親開計程車謀生，但因為疫情生意慘淡，省下的校車費可以供家裡當生活費，不無小補。此外，中山工商為確保學生安全，校車每日載送完學生後皆會進行全面消毒，並要求學生上車必須配戴口罩，避免密閉空間的群聚感染。

(中時 )