桃園市政府4月1日起正式實施市府大樓實名制登記措施，洽公民眾入內須出示感應市民卡、身分證。(祕書處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市府實名制上路，市府同仁入內須出示員工證。(祕書處提供／蔡依珍桃園傳真)

新冠肺炎全球大流行，桃園市政府防疫超前部署，4月1日起正式實施市府大樓實名制登記措施，洽公民眾入內須出示感應市民卡、身分證，市府員工須佩戴識別證，以利掌握入府人員記錄，便於追溯源頭。

桃園市政府祕書處長顏子傑表示，桃園日前超前部署，在市府大樓前後棟出入口設置紅外線熱像測溫儀，4月1日起防疫再升級，市府大樓將施行實名制措施，前、後門設置刷卡登記站點，洽公民眾須出示市民卡背面條碼或身分證感應進入，無證件者，必須填寫「桃園市政府健康聲明書」，拒絕填寫者不得進入，並將柔性規勸市民配戴口罩，保護自己與別人；市府員工則須佩戴識別證入府。

顏子傑說，外送及物流人員則統一至市政大樓前門「外送及物流等待區」交貨。市府一樓收發文、經濟發展局商業登記櫃台、建管處、各區公所及與民眾接觸較多的洽公櫃檯，統一設立透明隔板，強化疫情防護措施。

顏子傑表示，市府出、入口及各樓層電梯口皆備有酒精消毒，並由清潔人力定時進行大樓電梯按鍵及面板、樓梯扶手、出入口地墊、各樓層公共區域桌椅、置物架及廁所等清潔消毒，加強疫情防治。

顏子傑提醒，若有發燒症狀，請配戴口罩，並儘速就醫，請勿進入洽公，在電梯內勿交談，平時勤洗手，共同對抗新冠肺炎。

(中時 )