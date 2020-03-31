數位浪潮席捲全球，為應對新世代工作者的需求，微軟(Microsoft)宣布4月21日將推出全新智慧雲端訂閱制服務Microsoft 365個人版與家用版，內容包含進階的Office應用程式、1TB的OneDrive雲端儲存空間、專業的資安與技術支援等服務；並將陸續加入Microsoft Teams與Microsoft Family Safety等兩大體驗，升級用戶的行動生產力，協助使用者無論何時何地，皆能與同事、朋友和家人進行創作、分享、溝通與協作。

台灣微軟消費通路事業群資深產品行銷協理白慧蘭表示：「全球迄今已有超過3,800萬用戶訂閱Office 365，運用高效的雲端服務與跨平台的無縫行動體驗轉型為新世代工作者。近年來，非典型就業潮在台灣興起，微軟新推出的Microsoft 365個人版與家用版，能更進一步協助用戶在現今的數位化時代下提升行動力與生產力，並透過全方位的生產力工具與平台，幫助人們在生活與工作間、各種身分轉換當中實現更多、成就更大。」

全新推出的Microsoft 365個人版與家用版訂閱制服務可以跨裝置、跨平台，全面適用於Windows、macOS、iOS及Android作業系統，並享有兩項全新體驗：Microsoft Teams與Microsoft Family Safety，預計在未來幾個月內，搶先以預覽版形式提供用戶體驗。

1. Microsoft Teams ─ 生產力協作溝通平台：Microsoft 365個人版與家用版訂閱用戶也能夠使用Teams解決方案，無縫管理日常生活。透過Microsoft Teams，用戶將能透過創建團隊，與家人和朋友一起完成生活中的各項計畫或組織聚會、共享日常物品清單、整理共同日曆、存取Wi-Fi密碼和帳戶等重要信息等，甚至可藉此查看重要關係人的位置更新，提升關係維護。

2. Microsoft Family Safety ─ 虛實世界的家庭守護者：可運行於iOS和Android平台的Microsoft Family Safety，是目前市面上唯一能夠同時管理Windows PC、Android手機和Xbox螢幕使用時間的應用程式，結合了螢幕使用時間管理、定位追蹤服務、駕駛報告與設備使用限制等功能，在現實世界與虛擬網路中，全方位守護家庭成員的資訊安全。

在本次發布中，Microsoft 365新增了更多元的智慧雲端應用與範本資源，助力用戶提升工作表現、管理帳務，並於生活中深化與他人的聯繫。相關更新將陸續推出，部分服務在預覽階段更將全面開放試用。新增的應用與功能 包含：

1.Microsoft Editor功能更新 ─ 由AI驅動而生：新增改寫建議（Rewrite Suggestions）功能，幫助用戶在保持原意的前提下重新組織語言，讓文字表達更清晰直觀。其他更新包括協助確保內容原創性（similarity checker）、以更有效率地方式插入引文、文字風格判斷、避免無意識地偏見用字等。

2.PowerPoint Presenter Coach功能更新 ─ AI簡報教練：新增單一語調（monotone pitch）和演講優化（speech refinement）功能。透過AI技術，應用程式將能提供相對應的語調變化及文法應用建議，以幫助用戶優化演講表現。

3.Outlook網頁版功能更新 ─ 工作與生活跨域掌握：新增一站式管理功能，用戶可以整合個人行事曆與工作日程，更有效率地管理時間。此外，在Android平台推出的Play My Emails結合Cortana應用，幫助用戶更從容地掌握最新信件；而Microsoft Search更新後能在iOS和Android平台上識別自然語言，實現更快速且輕鬆地語音搜尋。

4.Word、Excel和PowerPoint中的全新範本與數據資料庫：Microsoft 365用戶將能享有來自Getty Images的8,000多張圖片和175個循環影像素材，以及300種新字體、2,800個新圖示與200多個高階範本的獨家使用權限。幫助用戶設計出色的簡歷、喜帖或彌月卡片等。Wolfram Alpha更獨家提供100多種全新的資料類型，讓用戶能結合Smart Template功能，輕鬆地收集、整理和分析資訊。

除此之外，Microsoft Edge瀏覽器亦隨著本次發布新增Password Monitor功能，讓用戶在瀏覽網頁時更加安心，而集錦（Collections）功能則讓網頁搜尋更便利；Skype則導入Meet Now的新功能，使用者透過此功能可簡易新增視訊會議，無需註冊或下載應用程式。

Microsoft 365個人版和家用版訂閱用戶除可享有最新版本的Office應用程式、1TB的OneDrive個人雲端儲存空間（可儲存超過6萬張高解析度圖片，或數百小時的影片）、專業的資安（可防止釣魚或其他惡意軟體）與技術支援，以及無縫更新之外，亦可取得本次同步推出的所有新增服務與功能。Microsoft 365 個人版和家用版訂閱制服務將於4月21日在全球同步上市，個人版每月訂閱價格為新台幣219元，且可同時於五台裝置中使用；家用版最多可支援6位成員共同於三十台裝置中使用，每月訂閱價格為新台幣320元。

(中時電子報)