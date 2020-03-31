搶攻外食餐飲商機，摩斯漢堡再下重手促銷！摩斯漢堡宣布，4／1日起至5／31日止消費者到摩斯，無論是早、午、晚餐時段，只要選擇吃摩斯套餐，通通可以參加抽獎。

摩斯漢堡消費抽獎活動為，點購早餐套餐或雙人分享餐，登錄發票就有機會抽中一年份摩斯元氣早餐，套餐飲品升級MOS Cafe系列再享2倍中獎機會。摩斯三款經典蛋堡：火腿歐姆蛋堡、培根雞蛋堡、蕃茄吉士蛋堡搭配冰紅茶（L）用MOS APP點購以上任選2套，就享雙人優惠每套只要60元，早餐吃摩斯，APP預訂取餐不用等，快揪好友一同享優惠。

另外，午晚餐點購摩斯任何套餐、點心盒、分享餐，登錄發票就有機會抽中Airpods耳機、法國Staub餐具，購買分享餐或點心盒再享2倍中獎機會，來MOS享用美味抽好禮。摩斯漢堡強調，不管是早餐、午餐還是晚餐，外送、外帶還是內用，MOS應援客人每一天！

摩斯漢堡為搶宅食商機亦有優惠，選購摩斯漢堡2人／3人／4人家庭分享餐，使用MOS APP訂購家庭分享餐及任何餐點，能夠在預定時間迅速取餐，也可選擇外送服務，6月底前外送點購滿200元即免運費，且可使用摩斯卡線上支付，免找零衛生又安全。

針對母親節，為讓媽媽快速料理更輕鬆，摩斯推出「媽媽居家料理好幫手」，多項商品任選2件現省30元，包含人氣商品：玉米濃湯粉（家庭號）、摩斯和風沙拉醬2入組及摩斯花棗茶（20包／袋）等多樣商品。與媽媽感情綿如蜜，日本直送長崎蜂蜜蛋糕優惠價499元（原價650元）加贈玄米煎茶5包。

(工商 )