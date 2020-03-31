受惠大陸市場營運貢獻度增加，亞泥（1102）108年稅後淨利174.59億元，創歷史新高，年增率57.05%，EPS 5.56元。亞泥預期，受疫情影響，中國大陸水泥市場的需求及價格，即將從第二季探底回升，預期亞泥中國今年的營運還是穩增長的。

在香港掛牌的亞泥中國（0743.HK），2019年獲利為31.47億元人民幣，年增30％，也是亞泥西進以來營運的最高峰。

隨著疫情緩和，中國大陸各地陸續復工，亞泥在大陸的主要生產基地所在華中地區，隨著四川、江西各廠的復工，產能利用率逐步增加，到3月下旬，已達四成水準。預期，湖北廠4月復工，產能利用率將進一步拉升。

水泥業者預期，大陸水泥行業最艱難時刻已經過去，在各水泥廠庫存量持續下滑，需求及價格探底回升即將從第二季開啟。

對於中國大陸市場今年的營運展望，亞泥指出，這次新冠肺炎疫情爆發，時間點剛好在產業淡季，所以影響相對有限。在當地疫情緩和後，預期遞延的需求可望在第2季逐步釋放出來。

另外，水泥業者也有共識，疫情獲得控制後，大陸當地政府應該會加碼基礎建設投資，這將支撐下半年水泥市場需求，甚至提高。而大陸供給側改革政策和環保趨嚴的政策，也將激勵大陸水泥價格維持平穩、走高的趨勢。亞泥認為，預期這些正向的題材，將有利亞泥中國市場今年營運的穩增長。

(工商 )