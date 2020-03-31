台南市警察局今天在永康分局舉辦「隔離衣穿脫及個人清潔消毒程序講習」。(永康警分局提供／曹婷婷台南傳真)

新冠肺炎疫情持續擴散，目前確診病例已飆破300例，台南市目前已累計13例確診，身處第一線可能接觸到確診、隔離對象的警察，防疫期間必須負責協尋居家檢疫(隔離)失聯者，在第一線執行治安交通與相關防疫工作，接觸民眾機會較多，疫情防護需求相對較大，因此如何正確穿脫隔離衣及個人清潔消毒程序，至關重要。

台南市警察局今天分別在警局本部及永康分局舉辦「隔離衣穿脫及個人清潔消毒程序講習」，永康分局聘請衛生福利部台南醫院感染管制師宋麗娟擔任講師，集合永康、歸仁、第一、第二、第三、第四、第五、第六分局，刑事警察大隊、保安警察大隊、交通警察大隊、少年警察隊及婦幼警察隊等單位參加，以提升第一線警察同仁執勤健康安全防護，並由出席人員擔任種子教官，協助各分局落實防疫措施。

感染管制師宋麗娟表示，正確洗手、配戴口罩、護目鏡、穿脫隔離衣及個人清潔消毒方式是目前防疫工作相當重要的一環，完善的防疫措施才能有效防治病毒交叉感染，避免治安工作受到疫情衝擊。

面對疫情確診人數持續增加，警方已做了最好準備，超前部署相關防疫工作，落實各項防疫措施，重視第一線同仁防護安全與健康狀況，以提升警察人員之防疫專業知識及應變能力。

(中時 )