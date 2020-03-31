幾經波折之後，日本政府終於跟國際奧委會達成協議，決定將東京奧運延期一年舉辦，不過現在卻被外媒爆出，日本可能是通過「賄賂」方式拿到奧運主辦權，其中是廣告代理商電通公司高階主管及奧運執行委員的高橋治之就是主角之一。

日前高橋治之以日本奧運執行委員接受《華爾街日報》訪問時表示，就算新冠肺炎疫情嚴重，奧運也不太可能取消，當然也沒辦法接受閉門比賽的方式，畢竟如此一來經濟損失會相當嚴重，不過現在卻被爆出他使用賄賂手段，來幫日本拿到奧運主辦權的爭議。

根據《路透社》報導，高橋治之收取了東京申奧委員會的820萬美元（約新台幣2.48億元），而他拒絕完整揭露這筆款項的用途，不過他表示收取、使用這筆錢並沒有不當之處。

不過法國檢察官懷疑，前奧運會重磅經紀人、國際奧委會成員Lamine Diack有收受高橋治之賄賂後，幫助日本取得奧運主辦權的嫌疑。高橋治之也曾表示，送過數位相機及精工錶給Lamine Diack，不過他認為這些是正常舉動「不能空手上門是常識」，而且這些禮物很便宜。

但根據日本政府提供的東京申奧委員會銀行紀錄顯示，高橋治之口中很便宜的精工錶，要價4.65萬美元（約新台幣140萬元）。同時法國調查人員還懷疑東京申奧委員會透過一名新加坡顧問，交付230萬美元來贏得Lamine Diack支持日本舉辦奧運。

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(中時電子報)