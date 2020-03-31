泰國貿易經濟辦事處今（31日）表示，泰國代表處發布公告，因泰國全境發布緊急命令，代表處從3月31日起，將暫停核發觀光簽證，簽證申請中心也暫停受理直至新公告實施為止。

代表處指出，針對5項特殊狀況仍會核發簽證，包括泰國總理指示依照所需狀況或例外的個案或經由泰國外交部常務次長核准者，及交通工具駕駛者或交通工具執勤人員且因任務或值勤所需，照班表排程進入泰國國境並詳細規劃離境日期和排程者。

此外，還有外交人員、領事事務人員、國際機構或外國派駐泰國執行公務的相關人員，及泰國外交部依照需求核准人員及其眷屬，人員必須持有泰國外交部核准函始得入境泰國，及持有工作許可證的非泰籍人士或取得泰國政府部門核准在泰國境内工作者，而這些人員也必須出示在行前72小時由醫師開立的適航證明，以表適合航空飛行（fit to fly health certificate），並遵循泰國防疫制度所有規範。

另外，泰國移民官依照移民法也有權拒絕非泰國籍人士確診或疑似感染新型冠狀病毒或拒絕接受檢疫者進入泰國國境。

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(中時電子報)