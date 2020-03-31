新冠肺炎疫情延燒，國外製造的藥品供應也受影響！食藥署指出，國內3月以來，計有進50款藥物被通報短缺，但其中一種甲狀腺藥物，在國內並沒有替代用藥，預計只能用到8、9月，目前正積極尋找國內外其他來源中。

根據食藥署官網資訊，3月以來，計有49款藥物被通報短缺，但食藥署藥品組簡任技正潘香櫻表示，其中絕大部分都有同成份、同劑量的替代用藥，唯有甲狀腺藥物的供應告急，沒有其他替代品可用。

潘香櫻表示，甲狀腺藥物的原料藥來自德國，因疫情影響，航班來往不穩定，估計國內的存貨只能用到8、9月。目前，食藥署正積極尋找國內外其他原料藥，盼解決短缺問題。

除此之外，食藥署數月前參考國外作法，將國內許可證不多、一旦有差錯就會導致供貨不穩的藥品納入必要清單，今預告修正「藥事法第二十七條之二必要藥品清單」草案。清單的藥品含括麻醉、止痛、抗過敏、巴金森氏症、關節疾病等28品項，這些藥品的許可證持有者若有供貨不穩之虞，就需在半年前進行通報。

潘香櫻表示，該草案目前仍處在預告期，最快可在6月上路。對草案內容有意見或修正建議者，可在預告刊登公報次日起60日內向食藥署或「公共政策網路參與平台─眾開講」陳述意見。

(中時 )