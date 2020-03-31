全球經濟受到新冠肺炎疫情衝擊，美股也在2月19日創下歷史高點後一路崩跌進入熊市，不過，在大陸官方公布3月製造業PMI達到52，消除上月創下35.7史上最低紀錄所帶來的疑慮，對此，外資似乎在這場疫情重創歐美經濟之際，重新看上大陸市場。

據CNBC報導，紐約的投資公司PineBridge Investments表示，他們正在加速了解大陸市場的情況，該公司截至去年底，管理總資產為1,013億美元，其中有255億美元股票以及643億美元固定收益。

Pinebridge多重資產負責人Michael Kelly透過電子信件表示，該公司最近針對大陸A股提升關注，由於新冠肺炎疫情，西方國家經濟衰退恐怕會在第二季才會有所好轉，以大陸為首的亞洲國家卻慢慢復甦，大陸4月份的宏觀數據將帶來更多好消息。

Michael Kelly表示，大陸最大的市場是自己本身，顯然，大陸對西方的出口在一段時間內不會增長，但本地需求的緩慢穩定增長可以彌補這一差距。

瑞銀資產管理公司於2月下旬推出新的ETF，並提高陸股成分比重。瑞銀全球財富管理（UBS Global Wealth Management）區域首席投資官Kelvin Tay表示，他對大陸前景樂觀看待，煤炭消費和房地產銷售是先前水平的80~90％，勞動力市場變得更加活躍。

MSCI中國40％的股票與技術有關，能在疫情爆發之際穩度股價，並在貿易戰、全球供應鏈變化當中，在基礎建設已急雲端上都具有長期影響。

(中時電子報)