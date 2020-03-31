李安妤曾在中科管理局服務16年，行政歷練豐富。（莊旻靜攝）

再一個女性一級主管！新竹縣長楊文科今（3月31日）在主管會報中，正式發布新任民政處長李安妤的人事命令，李安妤曾在中科管理局、南投署立醫院等單位服務，行政歷練豐富，她也以客語問候，展現融入新竹縣的決心。

李安妤為東海大學公共事務研究所畢業，曾在南投縣署立醫院、南投縣政府衛生局、南投縣政府社會局及國有財產局服務，後在中科管理局任職16年，參與開發，也擔任過採購專員、國會聯絡人、機關媒體公關、國際合作及行銷等。

楊文科表示，李安妤行政歷練豐富、完整，縣府也期望能借重她的長才，民處工作繁瑣，也期許李安妤能快速上手。

李安妤表示，她的母親、婆家都是客家人，雖然她不會講，但也努力學習，由於民政處業務包山包海包生包死，也最直接與民眾接觸，期望能成為民眾與民意代表的溝通橋樑，避免施政方針與民眾期待有落差。

新竹縣政府一級主管在2、3月有一番輪動，其中新任教育處長楊郡慈、民政處長李安妤均為女性，也提高一級主管的女性比例。

(中時 )