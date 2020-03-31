據新華社3月31日報導，美國聯邦準備理事會（Fed）前主席葉倫（Janet Yellen）30日表示，受新冠肺炎疫情影響，美國經濟快速急劇下滑，可能會陷入「持續衰退」（prolonged recession）。

葉倫當天在華府參加知名智庫布魯金斯研究院網路研討會時說，有跡象表明，美國今年第二季度經濟產出可能至少年減20％。此外，數據顯示，截至3月21日的一周，美國首次申領失業救濟人數飆升至328萬人，這意味著失業率可能已從2月的歷史低點3.5％升至5.5％左右。

葉倫說，此次經濟下滑急劇，與美國以往任何一次衰退都不同。目前難以預測此次衰退會有多嚴重，其關鍵取決於疫情防控措施的持續時間。

葉倫說，最理想的情況是V型走勢，經濟快速下滑，然後快速反彈。然而，她擔心疫情繼續蔓延、封禁措施持續會導致更多企業裁員、破產，這可能給美國經濟帶來更嚴重損害，並使其陷入長期衰退。

談及疫情應對政策，葉倫表示，Fed幾乎盡其所能，迅速採取了規模龐大的貨幣政策措施，上周由美國總統川普簽署生效的約2兆美元財政刺激措施也非常重要，將為家庭和企業提供支持。

不過，葉倫指出，許多救助措施都是臨時性的，如果經濟活動停滯時間延長，美國還需採取更多應對措施。

(中時 )