彰化縣政府每個月一次的擴大主管會報下午由彰化縣長王惠美(左二)親自召開、主持，為了防疫考量避免群聚感染風險，首度啟動異地遠距視訊會議。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府簡報室裡僅不到10人參與擴大主管會報，各局處首長各自在辦公室裡，另外參議、祕書，與科長們亦分組、分流，異地多方同步視訊方式進行。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府簡報室裡僅不到10人參與擴大主管會報，各局處首長各自在辦公室裡，另外參議、祕書，與科長們亦分組、分流，異地多方同步視訊方式進行。（謝瓊雲攝）

新冠肺炎疫情嚴峻，彰化縣政府31日進行每月一次的擴大主管會報，首度啟用遠距視訊會議，採分流、分組異地視訊會議報告進行，遵從中央室內集會活動指引，應在100人以下的規定，避免群聚感染隱憂。

會議由彰化縣長王惠美主持，副縣長副縣長洪榮章、秘書長賴振溝、機要秘書陳柏村陪同，在縣府大樓3樓簡報室召開，29位局處首長各自待在自己的辦公室，參議、祕書則在視聽簡報室，科長們則統一在各局處會議室或適當空間，多方同步進行視訊會議。

過去縣府每周一次的主管會報，僅需29名局處首長出席，加上縣長與幕僚、工作人員等，約30多人開會，而擴大主管會報還包括近50名參議、祕書，再加上130多名科長，會議總人數已遠超過200人，往例都在彰化演藝廳開會。

加上中央已明確要求拉開「社交距離」室內1.5公尺、室外1公尺，為了防疫考量，彰化縣長王惠美要求行政處、計畫處等相關局處應變啟動視訊會議，降低疫病傳播風險；計畫處資訊科事前也密集進行視訊系統測試，確保會議流暢進行。

副縣長洪榮章表示，上月擴大會報中縣長就已指示要及早因應，改採異地視訊方式，透過視訊進行會議，不僅聯繫快速、方便，又能降低群聚感染風險，相信未來會成為主流。

(中時 )