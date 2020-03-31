新冠肺炎疫情嚴峻，彰化縣政府31日進行每月一次的擴大主管會報，首度啟用遠距視訊會議，採分流、分組異地視訊會議報告進行，遵從中央室內集會活動指引，應在100人以下的規定，避免群聚感染隱憂。
會議由彰化縣長王惠美主持，副縣長副縣長洪榮章、秘書長賴振溝、機要秘書陳柏村陪同，在縣府大樓3樓簡報室召開，29位局處首長各自待在自己的辦公室，參議、祕書則在視聽簡報室，科長們則統一在各局處會議室或適當空間，多方同步進行視訊會議。
過去縣府每周一次的主管會報，僅需29名局處首長出席，加上縣長與幕僚、工作人員等，約30多人開會，而擴大主管會報還包括近50名參議、祕書，再加上130多名科長，會議總人數已遠超過200人，往例都在彰化演藝廳開會。
加上中央已明確要求拉開「社交距離」室內1.5公尺、室外1公尺，為了防疫考量，彰化縣長王惠美要求行政處、計畫處等相關局處應變啟動視訊會議，降低疫病傳播風險；計畫處資訊科事前也密集進行視訊系統測試，確保會議流暢進行。
副縣長洪榮章表示，上月擴大會報中縣長就已指示要及早因應，改採異地視訊方式，透過視訊進行會議，不僅聯繫快速、方便，又能降低群聚感染風險，相信未來會成為主流。
(中時 )
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