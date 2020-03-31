台積電創辦人張忠謀今（31）日表示，新冠肺炎疫情像一場戰爭，對經濟衝擊很大，但衝擊有多大，取決於全世界如何控制疫情，即便疫情今日起受控，也將改變我們的生活方式，尤其是中產階級以上。

張忠謀今日出席夫人張淑芬新書《引路》座發表會，張忠謀說，他今天在《紐約時報》看到一篇報導，訪問一家餐廳經營者，這位經營者在10年內經營至少 7、8 家餐廳，價錢合理便宜且受歡迎，但他被受訪時卻說了絕望的話，「餐廳業已經沒有了，永遠沒有了」，至少像他那樣便宜、擁有合理價錢的好餐廳將永遠消失了，唯一留存下來的，恐怕只有像是麥當勞這類連鎖餐廳。

張忠謀形容，這場疫情像一場戰爭，猶如自己十幾歲時也曾經歷戰爭，全家人的生活因此被改變，他在戰爭前並沒有打算赴美唸書或工作，但那場戰爭完全毀掉他的父親的事業，父親那時僅40多歲，戰後他失去自己的事業與未來。

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