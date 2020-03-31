高雄市政府辦理捷運黃線計畫，在可行性研究報告書，經行政院核定之後，著手進行的綜合規劃作業，今年2月完成，3月經提報高市府相關審查程序後，3月31日提報交通部審查，預估建設經費1445.58億元，全線預計2022年開工，2028年完工通車。

高雄捷運局長范揚材31日表示，捷運黃線可行性研究報告，2019年5月24日經行政院核定後，即積極辦理綜合規劃作業，2019年9月21日開始辦理黃線綜合規劃公聽會等，將民眾意見議納入綜合規劃參考。

范揚材指出，辦理說明會及公聽會期間，與會民眾及民意代表對捷運黃線的出入口、設站位置、轉乘及TOD等議題表達關切，同時也表達支持黃線的興建。其中，針對民眾所提較多意見項目，例如五甲二段及保泰路的路線方案，經辦理進行全面意見調查，結果以原方案五甲二路較受到居民支持，並作為黃線路線決策參考。

他說，捷運黃線主要連接亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖地區，三民、鳳山、鳥松等行政區，並串連捷運紅、橘線、輕軌及鐵路地下化車站，使都會核心區路網更趨完整，此次提報交通部審查的綜合規劃報告，預估建設經費1445.58億元，全長22.91公里，共設置23座車站，全線預計2022年開工，2028年完工通車。

(工商 )