埔里鎮長廖志城（右）、Feeling18董事長茆晉詳，聯袂贈送兒童節禮物。（埔里鎮公所提供／廖志晃南投傳真）

兒童節將至，埔里鎮公所與在地知名企業「Feeling18巧克力工房」，為鎮內各國小及幼兒園兒童，打造專屬的小確幸，送出7700份巧克力，為凸顯埔里造紙業特色，更加送松鼠紙公仔。

埔里鎮提前慶祝兒童節，因疫情關係，在圖書館外廣場舉行，由埔里鎮長廖志城、Feeling18董事長茆晉詳、18℃文化基金會執行長王又興，一同送出7700份的巧克力，並且因應生肖鼠年，加贈松哥（松鼠）紙公仔，讓兒童節更添增童趣。

今年兒童節禮物，Feeling18新開發的巧克力薄片商品，一共6款風味，滿足孩子們的味蕾；巧克力外盒是以18℃文化基金會長期推動的公益活動─巧克力叔叔說故事為發想，邀請埔里插畫家余韋德設計，以細膩的筆觸展現巧克力叔叔說故事的情景。

廖志城表示，感謝Feeling18巧克力工房，長期以來，讓埔里鎮的孩子在巧克力的陪伴下度過兒童節；而為了讓鎮內的孩子了解埔里在地的紙業文化，鎮公所加碼贈送松哥（松鼠）紙公仔，並舉辦擂台比賽，讓兒童親手製作組裝紙公仔，還可促進親子與同學間的互動，寓教於樂。

(中時 )