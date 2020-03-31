市場憧憬美國落實逾2兆美元的救市措施，加上美俄領導人通話，擬安排磋商石油問題，帶動美股上升。此外，中國3月官方製造業採購經理人指數（PMI）為52，遠勝市場預期，都帶動港股31日開高438點。之後早盤升勢收窄，再加上匯豐控股和騰訊兩大港股重磅股出現下跌，一度讓港股轉跌。

幸而尾盤前港股U盤拉升，恒生指數終場收報23,603點，升428點，漲幅1.9％；國企指數收報9,594點，升193點，漲幅2.1％，成交量達1,133億港元。

(工商 )