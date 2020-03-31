港股U盤拉升 恒生指數收漲428點 16:322020/03/31 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場憧憬美國落實逾2兆美元的救市措施，加上美俄領導人通話，擬安排磋商石油問題，帶動美股上升。此外，中國3月官方製造業採購經理人指數（PMI）為52，遠勝市場預期，都帶動港股31日開高438點。之後早盤升勢收窄，再加上匯豐控股和騰訊兩大港股重磅股出現下跌，一度讓港股轉跌。 幸而尾盤前港股U盤拉升，恒生指數終場收報23,603點，升428點，漲幅1.9％；國企指數收報9,594點，升193點，漲幅2.1％，成交量達1,133億港元。 (工商 ) #港股 #恒生指數 #漲幅 #拉升 #收漲 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》美股大漲，恆指上揚0.66％ 11:082020/03/27 財經 上證指數收漲7點 深成指跌0.45％ 16:152020/03/27 財經 《日股》日經指數本周收漲17.1％，創最大單周漲幅 16:142020/03/27 財經 《韓股》韓股收漲1.87％，外資連17賣 16:142020/03/27 財經 《港股》恆指收漲0.56％，本周漲2.98％ 16:482020/03/27 財經 恆生指數收漲131點 長和系大漲 17:452020/03/27 財經 《港股》美股期貨下挫，恆指開跌1.97％ 10:002020/03/30 財經 趕工口罩不停歇 敏成拉升日產能達7噸 16:302020/03/30 財經 《港股》憂疫情衝擊、油價重挫 恆指收跌1.32％ 17:052020/03/30 財經 《港股》美股勁揚＋陸製造業意外強勁 恆指開漲1.89％ 10:342020/03/31 財經 財經熱門新聞 有救了！川普找大咖喬油價 油市逆天復仇 - 財經 4天連假恐有大事…散戶明天賣光或抱股？ - 即時 青安房貸利率跌破1％ 買房好時機？小心成經濟泡沫亡魂！ - 財經 全球經濟衰退成定局 晶圓廠將掀關廠大潮 - 財經 民營銀行第一槍！中信銀房貸降2碼、信貸降3碼 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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