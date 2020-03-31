蘇慧倫娃娃魏如萱在〈氣溫37度的遐想〉展開私密的幻想之旅。（相信音樂提供）

蘇慧倫與滑板教父孫益民結婚5年多，近來重返樂壇推出全新專輯《面面》，她與魏如萱首次合作新歌〈氣溫37度的遐想〉，將女人內心不為人知的欲望風景展露無遺，這首新歌靈感來自蘇慧倫某次看到電視上彈吉他的帥氣男生，頓時感到心跳加速，不過被追問是誰讓已是人妻的她怦然心動？她僅笑言，不能透露啦！

〈氣溫37度的遐想〉MV打造蘇慧倫和娃娃魏如萱的人偶。（相信音樂提供）

〈氣溫37度的遐想〉歌詞充滿遐想情節且挑逗人心，不過拍攝ＭＶ時，卻沒有請來帥哥猛男，而是用假人模特兒當男主角。蘇慧倫說：「〈氣溫37度的遐想〉這首歌在講女生的遐想，所以一定要有男性的代表在這邊。」魏如萱也覺得這樣反而自在：「如果是猛男會害羞吧！但如果真的是猛男他幹嘛穿衣服，猛男就是要露呀」說完作勢幫假人脫衣，逗樂全場。而兩人平常都屬於文青女神，拍攝MV當天，兩人在導演即興要求下，同台飆舞，完成精彩又熱力四射的MV。

蘇慧倫和娃娃魏如萱打造女人萬歲的女女對唱〈氣溫37度的遐想。相信音樂提供

談到兩人緣分，第一次見面是在陰錯陽差的情況下，那天魏如萱要去錄音室錄音，一打開門卻見到蘇慧倫在裡面，後來才發現原來是製作人搞錯錄音室；兩人第二次巧遇是在髮廊，第三次則是在跨年晚會後台碰到，因此這次能在音樂上合作，兩人都惺惺相惜，也意外逼出哭點。魏如萱說：「很開心可以和蘇慧倫合唱，這種曲風的歌我也比較少，所以很開心可以跟她聲音可以疊在一起，你看我是不是可以哭了！」蘇慧倫則從魏如萱擔任自然捲主唱時，就已關注魏如萱，笑說這次合作也讓她很想哭：「想說娃娃唱歌這麼好聽，怎麼辦！」〈氣溫37度的遐想〉也是繼〈失戀萬歲〉後，蘇慧倫睽違許久再度推出女女合唱，由張震嶽譜曲，力邀歌聲極具敘事感的魏如萱助陣合唱。

蘇慧倫和娃娃魏如萱打造女人萬歲的女女對唱〈氣溫37度的遐想〉。（相信音樂提供）

受新冠肺炎疫情衝擊，蘇慧倫原訂上月舉行的新歌演唱會取消、日前剛結束14天自主健康管理，雖然通告行程被打亂，但她的新專輯《面面》好成績不受影響，持續攻佔五大唱片、friDay音樂、MyMusic、HITO中文排行榜、玫瑰大眾g-music等冠軍！

拍攝〈氣溫37度的遐想〉MV時，蘇慧倫和娃娃玩心大開。（相信音樂提供）

今年是蘇慧倫出道30 周年，她所屬的相信音樂已著手幫她規劃個人大型演唱會，正在申場地中。〈氣溫37度的遐想〉已在相信音樂官方頻道首播（https://bit.ly/TSESOM）

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