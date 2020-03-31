新冠肺炎疫情影響經濟發展，不少產業受衝擊，造成失業人口增加，北市副市長黃珊珊31日宣布推出「千人防疫就業方案」，只要設籍台北市4個月以上的失業市民，就可提出申請，目前市府需求人力約350人，每月最多薪資達2萬7808元，並提供勞健保，最長以6個月為限。

根據統計，失業人口增加比率與去年同期增加45.74％、1934人，北市勞動局長陳信瑜表示，市府預期未來可能會有失業潮，研議優先照顧失業民眾，讓市民投入防疫工作，包括場館體溫測量、口罩分裝等，各局處目前提出的人力需求約350人。

陳信瑜指出，薪資給付標準，按中央規定每小時基本時薪158元，按時計薪，每月最高發給176小時、2萬7808元，最長以6個月為限，每日工作最高8小時、每周休息2天，由用人單位自行調配，總預算達1.8億以上，將動用準備金或二備金支應。

黃珊珊說，由於市府接受中央配發口罩，分裝人力耗損大，許多市府員工沒辦法從事原來的工作，推出就業方案讓失業民眾協助事務性工作，可放心不會接觸到第一線，整體紓困讓北市維持正常運作。

(中時 )