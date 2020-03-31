桃園市1名男子與友人相識多年，沒想到這名男子從10年前，就勾搭上對方妻子，每周都背著有人到摩鐵和人妻「做愛做的事」，直到姦情曝光，這名人夫痛斥，「我把你當兄弟，老婆竟被你騎10幾年」，人妻應訊時甚至對對方性徵一清二楚，檢方遂依相姦、通姦等罪起訴2人。

這名人妻應訊時坦承，過去10年，她與對方以每周1次的頻率到摩鐵「享受」，還知道對方右腰間有1道疤痕、僅剩下1顆睪丸等特徵，但否認通姦犯行。

這名男子也否認通姦並辯稱，女方之所以知道他只有1顆睪丸，全因自己酒後脫口而出。但這名氣炸的人夫表示，當時是男子的兒子說溜嘴，對方甚至大言不慚表示，「保持現狀不是很好嗎」？人夫還提出電話錄音檔，當時他曾怒嗆：「你吃我夠夠」，對方則回，「我哪有，你老婆也有關係啊」、「她也歡喜歡喜的」。

這名男子是和人夫多年老友，時常前來家中作客，並一同結伴出遊，事發後男子曾到家中，並握住人夫的手表示，「你把我當親兄弟，我還對你做這種事，真的很抱歉」，人夫當下綠光罩頂，氣得回應，「我老婆被你騎了10多年，我把你當親兄弟，你卻做這種事」，堅持不肯原諒並提出告訴。檢方認為，陳男的指控與多名證人證詞相符，且廖男的身體特徵也如陳女描述，遂依相姦、通姦等罪，將廖男及陳女起訴。

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(中時電子報)