雲林縣長張麗善（左）建議各寺廟用平安餐包代替平安宴。（張朝欣攝）

配合中央防疫政策，雲林縣北港朝天宮、麥寮拱範宮等多間寺廟已宣布取消遶境及平安宴活動，雲林縣政府31日在北港鎮舉辦記者會，呼籲縣內近800座寺廟共襄盛舉，暫緩遶境、用平安餐包代替平安宴，避免群聚感染危及民眾健康安全。

雲林縣長張麗善31日在北港朝天宮舉辦「暫緩遶境平安宴、寺廟防疫少風險」記者會，縣內著名寺廟北港朝天宮、北港武德宮、麥寮拱範宮、西螺福興宮、水林順天宮、斗南順安宮均派員與會，共同呼籲各寺廟暫緩遶境、用平安餐包代替平安宴。

張麗善表示，寺廟舉辦平安宴從1、20桌至上百桌，雲林縣內有7、800間寺廟，一整年若辦桌1萬桌、每桌10人就10萬人，影響非常大，尤其新冠肺炎主要是透過飛沫、口水傳染，群聚近距離用餐染疫風險高，所以用平安餐包取代平安宴，是最直接有效的方法。

張麗善強調防疫工作視同作戰、攸關全民生命及身體健康，中央流行疫情指揮中心針對集會活動，已宣布室內超過100人、室外超過500人的公眾集會活動，應該停辦才能減低社區感染風險，所以寺廟更應全力配合，才能護佑信眾的平安。

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