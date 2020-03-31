因應新冠病毒疫情持續變化，中華航空集團打造全員安心工作環境。其中，中華航空強化第一線員工防疫作業，自 4 月 起國內各地營業櫃台將陸續架設透明壓克力防護隔板，大幅減少近距離接觸及飛沫傳播可能，維護旅客與員工健康安全。

華航於台北、桃園中壢、台中、台南及高雄營業櫃台加裝防護隔板，並提供所有一線員工醫療口罩、消毒酒精，亦可視需配戴護目鏡及手套值勤。另配合政府社交距離政策，各地機場報到櫃台及服務櫃台前增設地面標示定點，新增文宣與電子看板宣導，提醒旅客等候時需保持固定距離，全面落實防疫，讓員工放心工作、旅客安心搭機。

華航持續對內進行防疫宣導，強化員工衛教觀念，落實每日勤務前量測額溫，建立完善疫病通報機制，隨時掌握員工身體情況，給予每一位員工最安心的工作環境。現階段已實施分區分散辦公，國內各單位依據業務需求採分層、分棟或於不同地區上班，以確保業務執行順遂及儲備人力能量。

為進一步加強防疫，華航企業總部、修護工廠園區等，即日起電梯以格線畫設控制使用人數，降低傳染風險。此外，華航規範員工錯峰用餐，員工餐廳實施座椅減半、座位交錯、包廂關閉等措施，並將規劃餐桌加製透明壓克力隔板，以適度隔離同桌用餐，降低群聚密度；員工於餐廳內排隊等餐時，亦須依地面標示方向排隊，且保持1公尺個人間距。

華航集團包含華信航空、台灣虎航等也因應疫情同步實施相關抗疫措施，共同投入防疫工作，守護全體員工及旅客健康，齊心度過疫情難關。

華航全面嚴格執行客艙及空調系統循環消毒，並配合主管機關規劃相關旅客搭機防疫事項，如旅客機場報到及客艙內配戴口罩(餐飲除外)及登機前量測體溫等；旅客若於飛航途中身體不適，需主動通知客艙組員且配合相關座位安排不得自行更換；並需遵守衛生相關措施，減少與其他乘客近距離非必要之交談及互動等。

(中時 )