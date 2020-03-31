隨著新冠肺炎疫情持續升高，日本首都東京可能有史以來首度封城的擔憂持續升高，周二日股午後由升轉跌，終場日經225指數跌0.88%，收在18,917.01點，跌破日本央行自2013年來大規模買進日股的平均成本價19,500點。本月日經指數收跌10.5%，創下2010年5月來最大單月跌幅，今年以來跌20%，創下2008年底來最大單季跌幅。

東證一部指數周二收跌2.26%，為1403.04點。

藍籌股豐田汽車跌4.4%，三菱日聯金融集團跌5.4%，NTT Docomo 跌2.8%。受惠於東京可能封城的題材，遠端工作概念股走高，網路視訊會議服務公司V-cube大漲10%，群組軟體公司Cybozu漲9.2%。

稍早前NHK報導，東京新增78個新冠肺炎確診病例。日本經濟部長表示，日本還不到宣告緊急狀態的階段，並警告如果東京或大阪等主要城市封城，將對經濟造成巨大衝擊。

(時報資訊)