國民黨基層黨工求得的籤詩，右為大選前的中下籤，左為今天抽的大吉籤。（黃福其攝）

高雄市長韓國瑜罷免案深受國人矚目，也是國民黨近期最重要的政治難關。有篤信大稻埕媽祖廟「慈聖宮」的國民黨基層黨工，今天特地去請示媽祖，求得「大吉」籤；由於求籤結果屢試不爽，包括大選前求出韓國瑜選總統將敗的「中下」籤，投票結果也應驗，因此今天為「反罷韓」求得大吉籤，令求籤黨工心情大好，也成為黨部茶餘飯後的話題。

該名黨工過去常向慈聖宮媽祖娘娘問事，屢試不爽。去年11月左右，特地為了韓國瑜的選情去慈聖宮求籤，求得一支「中下」籤，籤文為「龍虎相交在門前，此事必定兩相連，黃金忽然變成鐵，何用作福問神仙。」用於解「功名」是「無望」。

由於籤文前兩句「龍虎相交在門前，此事必定兩相連」，與韓國瑜在總統初選出線後，遭郭台銘反彈的情形相同；「黃金忽然變成鐵」也與韓的聲勢由紅翻黑幾無二致，當時籤詩就令黨工忐忑不安。投票結果，韓果然大敗。

後來黨工為了中常委改選，又去慈聖宮求籤，請示某位候選人選情，求得「大吉」籤，投票結果該候選人也高票當選。該黨工今天又特地為了罷韓案，再赴慈聖宮求籤，求得「大吉」籤，籤文為「看君來問心中事，積善之家慶有餘，運亨財子雙雙至，指日喜氣溢門前。」用於解「功名」是「可進得」。

知情的基層黨工對此籤議論紛紛，有人認為不必迷信，也有人認為增加心理建設不是壞事，求籤黨工則認為媽祖是指示韓市府無需被外界因素干擾，只要持續用心施政，保持及累積好的政績，市民自然會肯定，不但罷免案不會通過，而且運勢會更好。

也有黨工將求籤情形私下告知在高雄市府任職的朋友，為他們打氣，市府人員也表達感謝。

(中時 )