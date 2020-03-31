南韓社會副總理兼教育部長官俞銀惠3月31日在記者會上表示，考慮到境內疫情動向、開學前準備工作等因素，教育部和中央災難安全對策本部決定，全國中小學從4月9日起分批「線上開學」，大學入學考試也將延後2周至12月3日舉行。
當局決定，高中3年級和國中3年級學生先於4月9日線上開學，高中1、2年級，國中1、2年級以及小學4到6年級將於4月16日線上開學，小學1到3年級4月20日線上開學。幼稚園則將無限期延後開園。
各級學校從4月1日起，有2周時間準備線上授課，也讓學生適應線上聽課。據教育部調查，約有17萬名學生沒有智慧型終端設備，因此教育部將通過各道、市政府為低收入家庭學生提供線上授課所需設備，並為視聽障礙學生提供字幕、手語、盲文等服務，以免資源不均造成教育鴻溝。
教育部表示，各級學校線上開學後，將視疫情動向考慮從4月底開始線上線下並行授課。現階段，期中考試和期末考試仍可能依照原訂時間在5月底和7月底舉行。
此外，隨著開學日期推遲，今年大學入學考試也將從原本的11月19日延後至至12月3日舉行，成績將於12月23日通報。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。