南韓社會副總理兼教育部長官俞銀惠3月31日在記者會上表示，考慮到境內疫情動向、開學前準備工作等因素，教育部和中央災難安全對策本部決定，全國中小學從4月9日起分批「線上開學」，大學入學考試也將延後2周至12月3日舉行。

當局決定，高中3年級和國中3年級學生先於4月9日線上開學，高中1、2年級，國中1、2年級以及小學4到6年級將於4月16日線上開學，小學1到3年級4月20日線上開學。幼稚園則將無限期延後開園。

各級學校從4月1日起，有2周時間準備線上授課，也讓學生適應線上聽課。據教育部調查，約有17萬名學生沒有智慧型終端設備，因此教育部將通過各道、市政府為低收入家庭學生提供線上授課所需設備，並為視聽障礙學生提供字幕、手語、盲文等服務，以免資源不均造成教育鴻溝。

教育部表示，各級學校線上開學後，將視疫情動向考慮從4月底開始線上線下並行授課。現階段，期中考試和期末考試仍可能依照原訂時間在5月底和7月底舉行。

此外，隨著開學日期推遲，今年大學入學考試也將從原本的11月19日延後至至12月3日舉行，成績將於12月23日通報。

(中時 )