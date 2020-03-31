美股領漲且美元偏弱，亞洲主要股匯市紛紛走揚，台股開高震盪走低後仍收紅，新台幣則受連動跟漲，但尾盤又見豬羊變色由升轉貶，收在30.254元兌1美元，貶值0.4分，為連續二個交易日收跌，台北外匯經紀公司成交量7.97億美元。

新台幣同時收月線，累計3月升值7.6分或0.25％，終結連續二個月貶勢。

外匯交易員指出，主要股市紅通通，且美元走弱效應，多數亞幣走升，新台幣更因月底最後一個交易出口商拋匯出籠激勵，盤中最高升至30.189元，但進口商也順勢進場撿便宜買匯，加上尾盤老大（央行）調節後，硬是由升轉貶。

外匯交易員說明，3月肺炎疫情在美歐擴大肆虐，金融市場備受衝擊，美股熔斷連連，台股也下殺跌破9,000點，隨即由美國聯準會（Fed）領頭降息至零，加碼無限量的量化寬鬆（QE），主要國家陸續跟進，美元反轉走弱，新台幣上半月先走升，下半月轉為偏貶走勢，但月線仍收升，終結連續二個月跌勢。

(工商 )