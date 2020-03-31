受疫情影響，各國出、入境皆管制，許多國人悶得慌，擁有13間、5種異國風格Villa房的墾丁福華度假飯店，為響應中央疫情指揮中心呼籲國人在國內健康遊，推出平日入住五折起優惠，兩人成行每晚只要7,154元，無法去國外度假的國人也可以享受南台灣的碧海藍天「偽出國」，滿足出國玩樂的期待。

墾丁福華為遊客專屬打造充滿異國情調的Villa，從熱鬧喧囂墾丁大街轉個彎，立刻置身於恬靜又充滿異國情調的環境。走進Villa，映入眼簾就是一幅幅白色大型浮雕、石材、木雕、畫作營造出峇里島的濃烈氛圍，美麗的馬賽克拼貼噴泉就座落在長廊中，13間風格獨具的Villa就隱身其中，每開啟一扇門就是通往異國的秘密通道。門後是無比寬敞的空間，以及充滿異國風情的裝潢、傢飾、舒適躺椅。每間房間都擁有獨立的私人庭園、按摩浴池和戲水池，坐在發呆椅上打個盹，好似置身異國氛圍中令人陶醉、飄然。

Villa擁有專屬入口與停車場並施行電子化管制確保住宿品質、安全和隱密性；更設計充滿南洋風情的LOUNGE BAR，作為旅客休憩、用餐、聚會的私密空間。房客透過專屬手扶梯，就可暢遊商店街、遊樂區和小灣沙灘，其優越的地理位置與小灣沙灘及墾丁大街僅幾步之遙，擁抱墾丁明媚風光與熱鬧便利，又享受隱世獨立的僻靜。

墾丁福華Villa有五種極具內涵、意向鮮明的異國風情房型，如慵懶悠閒的「峇里島風」、藍白相間的「希臘風」、熱情奔放的「西班牙風」、神秘奇幻的「印度風」與恬靜悠然的「日式禪」。房型則有一房一廳、二房一廳和二房二廳，房內有舒適大床及乾濕分離衛浴、戶外按摩浴池、私人專屬花園和戲水池。還有貼心的開夜床服務及專屬Check-in服務，讓遠道而來的旅人盡情享受墾丁特有的無拘無束與逍遙自在。

Villa房客專屬的Lounge，整體風格以峇里島呈現，各式家具擺飾都是直接從當地運過來，厚實的原木桌椅呈現其質樸純淨的氛圍，為了讓旅客能放鬆身心，Villa備有各式點心、糕點、咖啡及飲品，讓房客在住宿期間都能免費品嚐，和朋友在此輕鬆談心。

(工商 )