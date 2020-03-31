岱宇國際（1598）31日公布2019年度合併營收58.5億元、年增5.28％，因受惠家用、商用健身器材及醫療復健等業務效益顯現，加上持續強化營業成本及費用控管，帶動2019年度稅後淨利2.2億元、年增72.68％，EPS2.05元，優於2018年度1.16元。

岱宇董事會也通過2019年度股利，每股配息1.15元，股利配發率達56％，優於去年同期0.7元（含配息及配股各0.35元）。

展望2020年上半年營運，岱宇表示，今年第一季雖受新冠肺炎疫情影響訂單出貨遞延，惟受惠旗下品牌目前整體訂單無虞，且隨著全球抗疫帶動居家健身、網購消費需求，近期北美Sole品牌、德國CARDIO fitness通路在線上電商銷售持續創高。

尤其，自3月至目前為止，Sole品牌在北美地區，及德國CARDIO fitness通路整體接單金額，皆較去年同期大幅成長約三倍水準。此外，北美、歐洲等地區主要通路客戶考量新冠肺炎疫情影響，為建立安全庫存，已提前加大拉貨力道，有望整體出貨表現，隨著客戶訂單需求暢旺而同步升溫，創造未來營運良好銷售表現。

另一方面，岱宇2月已正式完成併購Sole Fitness公司挹注集團營收貢獻，透過集團旗下品牌、生產製造、行銷、倉儲管理、售後服務及資源整合，加上隨著Sole品牌在北美主要通路客戶保持良好備貨需求，及線上電商銷售動能強勁，目前已規劃擴增Sole品牌在家用健身器材、輕商用產品線，預計今年第三季新產品陸續上市，展開新一波銷售，可望增添未來整體營運良好成長動能。

岱宇說，受惠於近年集團發揮全球多品牌布局優勢，積極推進家用、商用健身器材與醫療復健等業務效益逐漸顯現，再加上旗下品牌良好訂單出貨表現下，集團亦持續強化營業成本及費用控管，挹注2019年度營業費用率23.54％，低於2018年度27.71％，整體營運獲利表現持續精進，帶動2019年度稅後淨利2.2億元、年增72.68％，EPS2.05元，高於2018年度的1.16元。

岱宇表示，受惠集團持續推動多元智能化產品軟硬體研發升級、致力完善商用健身器材產品線等策略效益顯現，包括Sole、Spirit及Xterra等主力品牌2019年營收比重，分別為35.07％、21.65％與12.22％。

其中又以主打大眾市場家用健身器材品牌Xterra在國際知名Amazon電商平台、美國Academy通路客戶等強勁拉貨下，成長速度最快，2019年Xterra品牌銷售金額，較前一年成長35.91％，加上主力暢銷品牌Sole產品改款新產品陸續上市，持續在美國、歐洲等地區創造良好銷售表現，推升旗下彰化全興廠、大陸嘉興廠保持良好產能稼動率表現。

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