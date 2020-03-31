108學年度中小學女壘聯賽(HSL)國中甲級冠軍戰，台中市東山高中國中部女子壘球隊奪下亞軍。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

108學年度中小學女壘聯賽(HSL)國中甲級冠軍戰，30日在高雄鳳山壘球場開打，台中市東山高中國中部女子壘球隊奪下亞軍，創下該校國中部女壘隊成軍10年來最佳紀錄；台中市政府教育局將核發體育獎金55萬元，鼓勵選手及教練，也感謝東山高中做選手最佳後盾。

教育局指出，東山高中國中部女壘隊在八強賽時對上去年冠軍隊台北市北投國中，前6局雖由北投國中領先，但最後1局勇奪3分，以7比6擊敗北投國中，順利搶進前3名；對戰南崁國中時雖打入延長戰，最終仍擊敗南崁國中，搶到決賽門票；昨日雖以3比6敗給埔里國中，仍創下隊史最佳成績。

東山高中表示，此次高中及國中部的女子壘球雙雙晉級HSL8強資格，對選手來說相當振奮，國中組在教練東昀錡、陳琳及紀泳帆的帶領下，除平常練球指導外，也用心提升選手心理素質，一路打進冠軍戰，創下隊史最佳成績。

教育局強調，台中市從國小階段就開始以社區棒球方式扎根棒、壘球運動，也定期辦理教練、裁判研習及棒球培訓計畫，這次東山高中榮獲國中女子壘球亞軍，市府與有榮焉，將持續深耕基層棒壘球，培養更多優秀選手。

(中時 )