台南市楠西梅嶺風景區不僅是賞梅花、賞螢勝地，近年來油桐花季，也吸引不少遊客來賞「4月雪」。（劉秀芬攝）

台南市楠西梅嶺風景區不僅是賞梅花、賞螢勝地，近年來油桐花季，也吸引不少遊客來賞「4月雪」。（劉秀芬攝）

台南市楠西梅嶺風景區不僅是賞梅花、賞螢勝地，近年來清明節前後的油桐花季，也吸引不少遊客來賞「4月雪」，此時正值梅子採收期，遊客郊遊踏青賞花兼採梅、買梅，滿載而歸。

每年清明前後梅子成熟期，不少遊客到梅嶺走步道，順便買梅子回家醃製。當地梅農為了讓梅嶺有更豐富的自然景色，在梅嶺栽種櫻花、紫牡丹、山茶花、油桐花等各式花種，陸續在春季綻放，讓遊客來一趟就可以同時採梅、賞螢、賞花。

梅農陳居峰表示，梅嶺油桐花集中在海拔約600公尺的大湖桶聚落附近，花期比中北部早1個月，4、5月開過一次之後，10月左右還會再開一次，而今年天氣較為炎熱，3月中旬起就已見花跡。

陳居峰說，他13年前開始在梅嶺栽種油桐樹，原本是到高海拔的深山裡尋找原生種油桐樹，移植到福來老梅園周邊坡地種植，發現生長狀況還不錯，但由於這批品種花朵較小，他又從中北部的苗圃購入花朵較大的油桐樹，多年來陸續在山坡上種了近百株。

由於今年天氣較熱，油桐花3月中旬已經陸續綻放，現已開約5成，估計清明連假時花況最美，如果近日沒有下雨打掉花瓣，遊客連假上山正可看到盛開的四月雪及桐花雨，而且預估陸續可開到5月初。

(中時 )