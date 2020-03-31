國民黨立委呂玉玲今日於立院院會質詢表示，國中會考等3大考試即將到來，考場室外恐將同時容納超過防疫中心規定的500人，考場不足問題該如何因應？教育部長潘文忠回應，目前還在推演模擬各種狀況，有結果會馬上公布。

呂玉玲指出，今年還有3場大型考試，相關資訊如下：

5月2日至5月3日的4技2專統測9萬5135人

5月16日至5月17日的國中會考20萬9045人

7月3日至7月5日的大學指考預估約4至5萬人(尚未開放報名)

呂玉玲說，防疫中心在3月25日公告，室內100人以上、室外500人以上的集會一律停辦。

呂玉玲指出，一般考場教室座位約30個，若採梅花座將只剩15個位子，然同一考場有多個教室，可能會出現一處考場超過500位考生齊聚於室外的狀況，如此一來，將與防疫公告有所衝突，恐影響考生權益。

呂玉玲批評，距離最近的4技2專考試僅剩1個月，但教育部到現在還沒有提出規畫、考場教室統計及因應方案，考生和家長權益誰來維護？

呂玉玲說，日前考選會針對國家考試，申請了15萬個口罩，但只拿到3千個，未來國中會考20萬人，而教育部到現在還沒有將防疫物資準備到位。

行政院長蘇貞昌出面替潘文忠緩頰，並承諾屆時教育部需要多少口罩，行政院會全力協助，務必將口罩、耳溫槍等防疫物資及考務人員全數到位。

潘文忠另指出，若有居家檢疫者與考期撞期，將會另安排補考機會，若有考生考到一半忽然有咳嗽或體溫過高的狀況，會視情況安排隔離。

(中時 )