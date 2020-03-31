隨著新冠肺炎(COVID-19)疫情發展，社會大眾對於病毒潛在的影響，普遍直接反應於心理層面上的緊張與不安，基於多項研究支持適度運動有助提升免疫系統、以及運動可提升心理健康等兩大因素，澳洲體育運動科學學會ESSA於疫情期間鼓勵大眾持續運動。穿戴裝置品牌Garmin也根據內部數據發現，從事室內或居家運動的總體趨勢明顯上升近45%。透過搭配Garmin全系列穿戴裝置，可更完整追蹤自己的健康數據，了解運動效果！

Garmin根據Garmin Connect台灣用戶的數據趨勢顯示，自2019年12月底疫情發展開始，相較2018年同期，從事瑜珈、自由重訓、室內有氧等室內或居家運動的總體趨勢明顯上升近45%；而戶外通風、避免近距離室內群聚的登山和高爾夫活動也各有46%及59%的大幅成長。

防疫科學化 兒科醫師：「持續性的數據追蹤才更有意義。」

隨著智慧型穿戴裝置的進展，能夠測量的生理數據也越來越多，著有《90％攸關性命的醫學常識》的兒科醫師蒼藍鴿認為：「以醫師的角度而言，長期持續性的數據一定比單次數據更有參考價值，更能看出整體趨勢的變化。」針對目前進階智慧穿戴裝置提供的血氧飽和度、睡眠偵測等生理數據，蒼藍鴿醫師也分享這些生理數據與健康狀態的相關性。

針對穿戴設備可追蹤血氧飽和度，蒼藍鴿醫師表示：「血氧飽和度的數據與呼吸道的暢通以及肺部狀況最有關係，血氧飽和度雖然不能代表心肺功能，職業運動員與鮮少在運動的老年人，所偵測到的血氧飽和度都可以是99-100%；但如果有呼吸道阻塞，或影響肺部功能的疾病，例如睡眠呼吸中止症候群、氣喘發作、肺部發炎或纖維化等等，就會使血氧飽和度下降。血氧飽和度過低，就可能有喘/呼吸急促等表現，需要氧氣治療。因此這個數據可以做為相關疾病嚴重程度的指標。」

而針對穿戴設備的睡眠偵測功能，蒼藍鴿醫師表示：「判斷睡眠品質是否良好，一般來說以自身醒來的感受與整天的精神狀況來判斷是最準確的，搭配上智慧穿戴裝置在夜間不間斷的心率、血氧偵測，則有更多數據能供參考，例如：壓力大睡不好時，深層睡眠的比例會顯著下降，淺眠及快速動眼期的比例則會上升。深層睡眠時心率會趨於平緩且穩定，淺眠及快速動眼期時心率較快且浮動較大，皆可以做為評估睡眠品質的依據。另外若睡眠時，有打呼及血氧濃度下降的問題，則要小心是否有睡眠呼吸中止症候群，宜就醫評估。」

「雖然我們無法單從這些數據就判斷一個人是否『絕對』健康，卻可以利用數據的走勢，知道這個人的身體狀態是否往好的方向發展。例如當持續運動一段時間，發現基礎心率變得更和緩，睡眠品質提高，壓力指數也降低，我們便可以推測這樣的運動是適度的，對人的健康有顯著的提升。反之若數據沒有進度甚至退步了，就要考慮是不是過量運動、太過操勞了。」蒼藍鴿醫師表示。

除了幫助使用者長期追蹤生理數據外，Garmin錶款更內建身體能量指數功能，綜合各項監測值，利用心率變異數、壓力等級、睡眠品質和活動數據，可分析使用者整天活動後的儲備能量，是提供使用者瞭解身體精力狀態的持續性指標。

主動防疫 適度運動能有效提升免疫力

一般人普遍都認為運動有益健康，因此不少民眾會用運動來增強自身免疫力，但依據每個人身體狀態不同，運動強度會對免疫力產生不同的影響，澳洲體育運動科學學會ESSA建議，每個人都應基於自身的狀況進行適度的運動。

為了幫助使用者掌握運動時的身體狀態，Garmin系列錶款中的關鍵功能便是提供運動當下的生理數據分析及建議。根據世界衛生組織建議，運用心率數值評估強度，成人每週至少150分鐘的中強度運動或是每週75分鐘的高強度運動。以此為依據，Garmin錶款的內建功能，在使用者的活動水平到達10分鐘，裝置就會依據當下的心率評估活動強度，並開始計算運動時間，確保使用者達到建議的基礎運動量。此外，指定錶款中的訓練負荷、訓練狀態分析及體能預估恢復時間功能，更能夠幫使用者擬定訓練計畫。科學化的運動模式，有效掌握自己的運動及健康狀態。

Garmin主動式生理數據監測搭配運動分析及建議，幫助使用者檢視自己的健康狀態及運動成效。全系列智慧腕錶皆可透過Garmin Connect APP中找到適合自己的居家運動訓練計畫，依初學者、中級、高級區分，提供多種強化代謝的心肺訓練、強化肌肉的肌力訓練，與瑜珈、皮拉提斯等居家運動，如45分鐘的初學者《改變體態健身運動》、30分鐘的中級《比基尼身材皮拉提斯》、16分鐘的進階《Tabata間歇變組訓練》等運動計畫，按步驟拆解運動訓練組合，並提供清晰易懂的動畫解說，可以視自身希望訓練的部位，選擇適合的難易度後，同步至手錶中開始進行訓練計畫，紀錄運動時間生理數據，有效提升自己的健康狀態！

(中時電子報)