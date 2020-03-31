新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心仍以「武漢肺炎」稱呼，陳時中30日面對外媒詢時強調無歧視意味，讓北市議員羅智強今在臉書發文疾呼「又來逆時中了」，質疑陳時中口口聲聲要與國際接軌，卻堅持用「武漢肺炎」，與世界各國背道而馳，更沒有站在中國大陸14億人角度去想。

羅智強今在臉書開頭寫道，「很抱歉，我又要來逆時中了」，他表示，台灣目前防疫做得好，肯定陳時中居功厥偉，但為什麼堅持要用「武漢肺炎」，就是不用「新型冠狀病毒」或簡稱「新冠病毒」、「新冠肺炎」？

羅智強質疑，台灣口口聲聲要和國際接軌，幾乎全世界的官方都用「新型冠狀病毒」，為什麼只有台灣的官方要逆著做？包括日本、英國、加拿大、澳洲、韓國官方都採用新型冠狀病毒，就連美國川普總統雖一度稱「中國病毒」，後來又改口，如今美國疾管局採用的名字也是新型冠狀病毒。

羅智強認為，陳時中強調沒有歧視意味，但是不是歧視，要看的是「被歧視者」的感受，「請問陳部長，你有站在中國大陸14億人的角度去想歧視這件事嗎？」

羅智強說，改用「新冠肺炎」，讓有覺得被歧視的14億中國大陸人民覺得沒有被歧視，這種「口惠實也至」，不費吹灰之力的微小善意，為什麼就這麼吝嗇地説不給就不給？全世界的官方，都願意釋出這最起碼的善意，英雄如陳時中部長、滿意度破表的蔡英文總統，這小小的善意，真有那麼難嗎？

(中時 )