鴻海旗下工業電腦廠樺漢（6414）2019年第四季營運暢旺，營運締造「3高」佳績，帶動全年合併營收創815.06億元新高，惟因營益率略降至新低、加上業外收益減少，歸屬母公司稅後淨利10.8億元，年減1.28％，仍創歷史第3高，每股盈餘（EPS）13.22元。

樺漢2019年第四季合併營收創245.42億元，季增18.95％、年增4.51％。毛利率23.55％、營益率4.94％，分創同期新高、近2年半高點。歸屬母公司稅後淨利3.7億元，季增4.78％、年增20.71％，每股盈餘（EPS）4.49元，雙創歷史新高，締造「3高」佳績。

樺漢指出，第四季毛利率較第三季略降，主因品牌及系統整合事業產品組合變化，營益率則受惠規模經濟效益而提升。業外收益季減45.73％、年減60.3％，主因新台幣兌美元及歐元升值，使匯兌損失擴大至1.94億元所致。

觀察各事業群營運，樺漢表示，品牌事業的S&T營收124.81億元，季增28.8％、年增7.1％，營益率自2.9％提升至5％。系統整合事業的帆宣營收66.39億元，季增11.8％、年增9.6％，但因認列較多毛利較低的專案，毛利率自12％降至10.5％，營益率自4.2％降至3.5％。

至於設計製造的ODM/JDM事業，去年第四季營收54.24億元，季增8.4％，年減6％。受惠高毛利的家庭安防產品季節性需求暢旺，帶動毛利率自20.2％提升至22.2％，但因ATCA客戶處於產品轉換期而營收減少，致使營益率自7％降至6.5％。

累計樺漢2019年合併營收創815.06億元新高，年增18.19％。毛利率亦登23.01％新高，但營益率降至4.14％新低。加上業外收益年減38.58％，歸屬母公司稅後淨利10.8億元，年減1.28％，仍創歷史第3高，每股盈餘13.22元，低於前年追溯調整後的14.27元。

樺漢表示，受惠品牌及部分ODM子公司獲利能力提升，帶動毛利率提高。業外則受新台幣兌美元及歐元升值影響，致使業外出現匯兌損失1.17億元。海外可轉債（ECB）及可轉債（CB）提前贖回則認列2.24億元費用，若排除此因素影響，去年每股盈餘為15.41元。

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