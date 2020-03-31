新冠肺炎疫情延燒，也讓國內餐飲、觀光重挫！有業者推優惠、加強外送服務！位於板橋標百揚大樓48樓的「望月樓」，以好吃好看的新派粵菜、造型港點，讓來客津津樂道！4月1日到30日，望月樓祭出2項優惠，一是內用餐點，天天享有85折，二是推出專供外帶或外送的四人合菜優惠（約為原價75折）！其招牌菜色有荔茸香酥鴨、牛肝菌素餃等。

望月樓-牛肝菌素餃（三個）。（圖取Mega 50官網）

望月樓的招牌菜如全部自製、費時費工的荔茸香酥鴨、脆皮燒肉，老菜新做的松露帶子炒鮮奶、荷葉米沙牛小排，吃完意猶未盡的海鮮豆腐煲、柚子片皮手撕雞…等。午餐供應的全手工港點如天鵝蘿蔔酥餅、鮮蝦金魚餃、以及胡蘿蔔造型的牛肝菌素餃也很受歡迎。四月推出85折（酒類和飲料除外），折扣無法再與其它優惠或餐券並用，且服務費恕無折扣。

望月樓-松露帶子炒鮮奶。（圖取Mega 50官網）

若不想外出用餐，亦可選用全新配套、可供外帶或外送的四人份五道式精選合菜，菜色有廣式燒味拼盤(含叉燒、油雞、燒鴨)、紅油咖哩蝦、香菜皮蛋湯浸蛤蜊、波特酒紅糟醬燒小排、以及抱子甘藍炒蘆筍，口味各自誘人，特價優惠（約為原價75折）。

望月樓-夜景。（圖取Mega 50官網）

疫情期間，外送正夯，如需外送則須於前一日3pm前預訂，外送距離需在餐廳500公尺內，且需以現金結帳。

近來新冠肺炎疫情仍在，提醒大家，搭乘大眾運輸工具、用餐時最好能保持適當距離，外出也能戴口罩，也要勤洗手、多運動增加免疫力！也盼疫情早日平歇，還給大家安全平樂生活。

望月樓推出專供外帶或外送的四人合菜。（圖取Mega 50官網）

(中時電子報)