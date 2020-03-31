新冠肺炎疫情延燒，對經濟影響層面日益擴大，台南市掌握產業各項需求，媒合爭取相關資源，並請各相關局處推動「宅經濟」，積極協助店家拓展新通路，減低疫情帶來的衝擊，台南市政府今天辦理媒合外送平台說明會，市長黃偉哲宣布4月1日起全面補助外送平台，拓展外送商機。

黃偉哲表示，隨著疫情加溫，很多民眾對於上餐廳、餐館用餐感到卻步，商家苦等不到客人上門，雖寄望外送一途拓展業績，但外送平台上架費、抽成等成本，卻也增加業者負擔，因此，台南市政府向中央反映，台南市政府推出補助外送平台上架費，明天開始全面補助。

台南市宣布2家全國性外送平台及3家台南在地外送平台，每家皆能由中央經費補助上限1.5萬元。市府表示，外送結合電商線上交易可減少實體貨幣流通，以及人際直接接觸，對於防疫可達正向效果，期待創造政府、消費者及商家三贏的局面。

經發局表示，針對民眾因疫情期間降低前往餐廳用餐意願，台南市政府主動為餐飲店家另覓商機，邀集國內外送平台龍頭foodpanda、UberEats、foodomo及在地台南小短腿、招財貓歡樂送等外送平台業者，祭出與台南合作商家專屬優惠方案，包含免收上架費、免費餐點攝影及免費曝光行銷廣告等優惠，協助店家利用外送平台增加商機。

陳凱凌指出，經濟部也宣布將補助餐飲小商家上架外送平台，補助全台1.1萬家餐飲小商家上架外送平台，每家補助上限1.5萬元即將上路，有需求的店家可與平台業者留下資料，後續提供業者相關協助，歡迎台南市餐飲業者加入這波外送產業的數位革命。

(中時 )