大陸資通訊設備大廠華為31日公布最新業績報告。2019年1至12月，華為實現營業收入達人民幣（下同）8,588億元，較上年同期增長19.1％。淨利潤達627億，較上年同期增長5.6％。

新浪財經報導，報告顯示，2019年華為持續投入技術創新與研究，研發費用達1,317億元，佔全年銷售收入15.3％，近十年投入研發費用總計超過6,000億元。

消費者業務領域保持穩健增長，智能手機發貨量超過2.4億支，PC、平板、智慧穿戴、智慧螢幕等以消費者為中心的全場景智慧生態布局進一步完善，實現銷售收入4,673億元，較上年同期增長34％。

華為在2019年初曾經定下全年目標，總營收要達1,259億美元，換算下來約合人民幣8,928億元。也就是說，華為2019年並未達到原訂的總營收目標。

根據華為2019年初計劃，消費者業務目標營收為650億美元，運營商業務目標營收為441億美元，企業業務的目標則為168億美元。

(工商 )