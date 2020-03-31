中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增16例新冠肺炎確定病例，分別為14例境外移入及2例本土。本土個案分別為70多歲男性(案307)及20多歲男性(案322)，近期均無出國史，目前總計共322例。

其中案322是一位就讀師大的男學生，指揮中心表示，案322於3/26出現發燒、咳嗽、嘔吐及全身倦怠等症狀至診所就醫，因症狀持續，3/29至醫院就醫，診斷有肺炎情形收治住院，於今日確診。指揮中心發言人莊人祥表示，目前初步掌握接觸者共13人，現在已請同實驗室、同宿舍者進行隔離，會請修課班別進行停課。

這位師大學生近期沒有出國旅遊史，且目前查不出感染來源，讓人不禁擔憂是無症狀感染者已經潛伏在社區之中。復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏今日接受中天電視主播盧秀芳專訪時，也談到無症狀感染者，他表示許多人以為無症狀感染者的病毒量比較低，這是錯誤的觀念，過去SARS經驗時可以套用這樣的想法，但這次新冠病毒並非如此，根據中國、香港許多臨床案例上都發現，從無症狀感染者口咽處採檢到的病毒量不一定比較低，許多案例甚至很高，所以無症狀感染者的確具有傳染力。

抗疫知名度不輸鍾南山的復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，今天接受中天電視主播盧秀芳專訪。（圖／報系資料照）

到底無症狀感染者有多少？張文宏表示根據目前研究來看約有2成以上，觀察大陸患者來看，無症狀感染者大多是年輕、免疫力較好的人，許多甚至是兒童，而且無症狀感染者通常和有症狀感染者同時存在，因為無症狀感染者一定會傳播病毒給其他人，以上海為例，目前已經沒有新增的有症狀感染者，那就可以確定上海目前沒有無症狀感染者，但目前上海最大的考驗就是境外移入案例。

張文宏說，歐美現在陷入疫情大爆發的階段，正是因為有許多無症狀感染者潛伏在社區，由於目前中國、台灣處於較為安全的狀態，所以許多海外華人紛紛返國，以上海來說，為了防止無症狀感染者從海關流竄進來，所以全面實施入境後隔離2周、同時進行PCR篩檢，如此才能預防疫情擴大，台灣也應該這樣做，才能降低無症狀感染者的傳播範圍。

(中時電子報)