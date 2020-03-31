宏大拉鍊(8932) 、山華企業與如興(4414)三家跨國台商，有鑑於全球新冠肺炎（COVID-19）疫情在東南亞及歐美多個國家持續擴大，決定秉持以人為本的企業初衷，以精通特殊用途拉鍊的宏大拉鍊優勢，結合山華企業善於設計製作專業機能服，再加入如興集團對紡織品的專業技術，於柬埔寨聯手代工生產防護衣及隔離衣，為全球防疫盡一份心力。

過去幾十年來宏大拉鍊、山華企業與如興集團均深耕東南亞及歐美等跨國市場，在疫情嚴峻的此時，由於歐美及東南亞各國的防護衣與隔離衣，目前均面臨嚴重不足的危機，宏大拉鍊董事長鍾富瑋表示：「在此次疫情危機中，宏大拉鍊與山華企業及如興集團一條心，體現出台灣人患難見真情的一面，透過此次資源整合及整體合作的經驗，宏大拉鍊將著力於未來共同攜手合作，創造企業的另一波高峰」。

山華企業總經理黃柏蒼亦表示：「目前柬埔寨廠代工產線預計每日可提供特殊貼條防護衣(P2&P3級)10萬件產能及隔離衣(P1級)40萬件產能，最快從4月份開始，就能陸續提供給東南亞、日本以及歐美世界各地需要的消費者，共同對抗疫情」。

如興集團除了之前投入代工生產口罩以外，現更響應宏大拉鍊，於美國洽談接單後與山華企業技術結合，並於其產能超載時進行補充，一同代工生產防護衣及隔離衣。宏大拉鍊、山華企業與如興集團將合力協助第一線醫療人員及各地的消費者共度難關，期待能為全球盡一份心力。

每日產能可達共50萬件的防護衣與隔離衣。（圖／如興提供）

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(中時電子報)