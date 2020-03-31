新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，英國威爾斯有對夫妻結婚44年，被鄰居公認是感情很好的夫妻，日前於家中自我隔離，沒想到才第一個週末，就在深夜爆出激烈爭執，妻子被發現時已經失去意識，送醫後還是不幸身亡；丈夫遭指控謀殺，目前仍在拘留當中，有待警方進一步調查案情。

根據《鏡報》報導，當地警方29日上午6點50分接獲通報指出，昆布蘭（Cwmbran）一處民宅傳出爭吵聲，警方到場關切時，67歲妻子露絲（Ruth Williams）已昏迷不醒，緊急送往皇家格溫特醫院（Royal Gwent Hospital）救治，但仍回天乏術，69歲丈夫安東尼（Anthony Williams）遭指控謀殺。

67歲妻子露絲經搶救後仍不幸身亡。（圖／翻攝自鏡報）

鄰居表示，「夫妻倆非常相愛，沒有任何跡象會發生這種事。警方整個週末都在家中搜索，附近的所有人幾乎都在隔離中，我已經好一陣子沒有看見他們了，這真是一場悲劇…這家人甚至無法聚在一起哀悼。」露絲曾於超市工作多年，人緣相當好，包括議員在內有超過百人聽聞噩耗後，紛紛悲痛悼念。

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(中時電子報)