海軍及海軍陸戰隊防寒夾克男女款式，均採Gore-Tex透氣防水布料，兼具美觀與機能性。海軍提供

海軍今發表服裝研改成果，其中冬季防寒夾克採Gore-Tex透氣防水布料，兼具美觀與機能性，相當帥氣又實用的服裝。

海軍司令部今日表示，在照顧官兵及滿足官兵穿著實際需求，自民國105年度起針對服裝採購成立「服裝研改小組」及實施「官士兵滿意度問卷調查」，並針對服裝品質、樣式、功能性、舒適度、透氣度及保暖度等面向研改精進。

海軍服裝區分「制式軍服」、「運動服」、「鞋類」、「專用服裝」、「消耗性服裝」及「服裝識別配件」等6大類，這次展示服裝款式為本軍今年新研製之「運動服」、「鞋類」及「專用服裝」等3類。

海軍進一步表示，多年來，海軍不遺餘力地落實各項官兵照顧工作，其中，服裝研改及補給制度革新更是深受官兵好評。此次結合「臺灣紡織技術」、「市售機能性商規」及「國內知名品牌」，透過組成評選委員會及工作小組，並邀請專家、學者及官兵代表，共同評選出最優質服裝，同時透過最嚴格把關與落實檢核機制，俾使成品符合部隊需求，達成實用性、美觀性、舒適與耐用性等多重目標，提供官兵更優質的服裝，並達到支援戰備任務之目標。

(中時 )