新冠肺炎肆虐期間，全國各地共同防疫已是標準作業模式，臺北市大安區公所面對疫情升溫，除了遵照中央及市府疫情指揮中心指示，做好各項預防措施，每週更召開3次防疫會報，隨時檢討修正各項工作，務必做到「防疫無漏洞」的目標。但是在防疫工作上，對於人的關懷，也是不可疏漏的一環。

政府針對疫情於過年後的發展，也訂定了限制因應措施，其中，部分新移民也會利用年假返鄉探親，如因政府限制政策，導致滯留家鄉無法立即返台，可能會需要某些必要的協助，因此大安區長林明寬特別指示啟動新移民電訪關懷，以適時伸出援手。

大安區公所與宮廟針對政府限制政策，導致滯留家鄉或無法返台的新住民家庭提供必要的協助。

林明寬表示，關懷過程中，發現來自河南開封的新移民尤溢小姐其父親於來台探親期間不慎中風，尤父無健保，因此在臺醫療全須自費，造成尤溢經濟很大的負擔，區公所得知後第一時間除協助轉介相關單位申請急難救助，並積極尋求社會資源協助，群賢里長翁鴻源得知後，也立即聯繫下內埔福安宮主任委員陳黃綉貝，義不容辭致贈慰問金1萬元給尤溢，游女士也親筆寫下感謝函，交予陳黃綉貝主委，感謝福安宮適時伸出援手。

翁鴻源表示，照顧中風病人著實不易，除了需要很大的精力與時間，生活負擔一定更大，尤其又看到尤溢為單親媽媽，因此希望能盡微薄心力減輕她的負擔。

大安區長林明寬表示，大安區公所透過臉書及通訊軟體群組，作為與新移民朋友互動的「新心相連」管道，成員間像親人一樣，彼此加油打氣，一同呼朋引伴參加課程和活動，營造出｢一個都不能少｣的氛圍。透過線上通訊平台，無時無刻都能掌握新移民最新消息，也能不分時空與他們交流，希望能做到關懷不打烊，了解大家的近況，更幫助新移民快速融入社區，落實本市新移民的照顧與輔導措施。

(中時電子報)