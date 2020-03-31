新冠病毒的無症狀感染者最近受到極大的關注，大陸中國工程院院士李蘭娟為此緊急呼籲，雖然武漢疫情逐步好轉，但疫情尚未結束。現在要特別重視無症狀感染者，對有疫區接觸史的要主動報告、主動檢測，防範疫情輸入與蔓延。

李蘭娟在接受《央視新聞》訪問時指出，無症狀感染者是一個要非常重視的問題，因為無症狀感染者他本身有傳染性，一定要發現他，主要是通過檢測，尤其是有疫區接觸史，病人接觸史這樣的一種人，一定要讓他們主動報告，然後主動對他們做檢測，一旦發現了，就及時隔離和治療，不至於再造成其他人的傳播。

李蘭娟說，雖然武漢疫情逐步向好，但疫情仍未結束。目前還要重視無症狀感染者、防範疫情輸入和蔓延，保障復工複產的安全。今後任務還很重，要繼續為取得疫情防控的徹底全勝而努力！

另一位知名防疫專家、也是中國工程院院士鍾南山日前接受中國國際電視(CGTN)訪時也指出，大陸境內無症狀感染者的情況，目前瞭解得很有限，既沒有具體數字，也未有詳盡研究。但是根據已知的事實，也可以做出一些推斷。比如：一般來說，無症狀感染者對與其密切接觸的人的傳染率很高，但是大陸近期新冠肺炎新確診病例數不僅沒有上升，反而在不斷下降，這可以說明中國大還沒有大量的無症狀感染者。

(中時電子報)