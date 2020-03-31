針對苑裡鎮內區進行免費肝炎篩檢，達3000人次，縣府衛生局再爭取1000個免費篩檢名額，鼓勵鎮民踴躍參與。（何冠嫻攝）

苗栗縣苑裡鎮為全國平地鄉C肝盛行率最高之鄉鎮，今年2月起針對苑裡鎮內區山腳、玉田、社苓、南勢、石鎮、山柑及蕉埔里等7個高陽性率的村里，進行免費肝炎篩檢達3000人，並再爭取1000個免費篩檢名額，展現消除苑裡C肝決心。縣長徐耀昌31日致贈感謝狀，向肝病防治基金會連續6年來對苗栗縣民提供免費肝炎篩檢活動致謝。

衛生局表示，今年篩檢3000人次中，陽性數336人、陽性率達11.2％，由於許多里民仍未進行篩檢，再向肝基會爭取1000個免費篩檢名額，盼在4月20日前完成，鼓勵年滿20歲以上設籍或居住於苑裡鎮民眾，把握機會踴躍參加，凡10人以上即可組團向苑裡李綜合醫院報名。

苗栗縣長徐耀昌31日頒發感謝狀，感謝肝病防治基金會連續6年提供免費肝炎篩檢活動，以及泉順公司的公益贊助平安祈福米，鼓勵民眾進行肝炎篩檢。

徐耀昌表示，疫情期間，除落實防疫措施外，仍須顧好健康，把握免費肝炎篩檢機會。肝基會也呼籲，民眾若驗出B、C型肝炎，務必至醫療院所接受評估治療，方能遠離肝癌及肝病威脅。

衛生局說明，在血液中驗出C肝病毒，至C型肝炎全口服新藥合約醫療院所評估，及使用健保口服新藥治療，一個療程約8到12周，治癒率達98％以上，及早發現方能及早治療、痊癒康復。

苑裡李綜合醫院院長李順安表示，去年至今完成C肝治療有217人，今年通過篩檢有128人須接受治療，院內C肝治療團隊與防疫團隊透過電訪、家訪，全心投入掌握治療個案動態，目前已有77人治療中，另有32人等待疫情比較趨緩前往治療。

李順安指出，苑裡內區屬「重災區」C肝陽性比例較高，且石鎮里仍有166位尚未篩檢，因此盼透過成功個案，進行宣導並分享經驗，讓里民完成檢驗，將持續以地毯式篩檢，慢慢撲滅苑裡C肝，善盡醫療照顧責任。

(中時 )