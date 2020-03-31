大學申請入學第一階段公布，暨大附中楊子葳通過國立中正大學的嘉星計畫，魏鴻鎮通過國立中興大學興翼計畫；校長張正彥表示，今年共有90位同學提出申請，通過率高達7成7，其中以醫藥類、財經管理類為最多。

張正彥指出，楊子葳希望未來能夠從事觀護員幫助更多人，個人申請第一階段也通過國立中正大學的嘉星計畫。魏鴻鎮高中三年參加誠品文化藝術基金會的璞玉計畫，讓他在逆境中繼續向上，在校內更拿到英文新詩第1名及英語演說第1名，第一階段通過國立中興大學興翼計畫。

葉威廷熱愛運動與音樂，他的音樂天分讓他曾到后里花博演出，更曾得到JVC全國音樂大賽GU吉他演奏冠軍，他希望到國立暨南國際大學音樂飛揚組，將興趣運用在專業上。

賴楷易熱愛羽球，曾拿下縣運個人賽第3名，全國分級賽第5名、理事長盃高中組第3名，更越級挑戰成人組拿下第3名佳績，目前通過國立台灣體育大學球技系羽球組，及國立台中教育大學體育學系。

邵微絜的母親是醫檢師，因此她從小就時常出入醫院，看到護理師與病人的互動，大學申請以亞洲大學護理系及心理系為目標。李昶樂熱愛運動，申請國立台灣體育大學體育學系，及國立台中教育大學體育學系。

張正彥表示，目前暨大附中高中部6個班，透過大學特殊選才及大學繁星，已經有74位同學錄取大學，包括清華大學、成功大學、中央大學、台灣師大、高師大、中興大學、中國醫藥大學藥學系等，成績非常亮眼。

(中時 )