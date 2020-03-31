大陸公布3月的採購經理人指數(PMI)為52，較2月的指數斷崖式下跌至35.7，遽升了16.3個百分點，許多人對此數據懷疑，國外研究機構原先的估值是45，一般而言，PMI只要超50，就代表景氣擴張，大陸新冠肺炎疫情才稍稍紓緩，馬上就進入擴張期，難免會令人懷疑這個數據真實性。

其實採購經理人指數是環比指數，所謂的環比指數是指各期指數都以前一期為基期。它說明現象在某一時期內發展變化的情況。反映的是本月比上月發生的經濟變化情況，變化幅度與上月基數有很大關係。因為大陸在2月時經濟活動在短期內大幅收縮，基期低，一旦大陸的復工率等經濟活動開始恢復，反彈的幅度也就會特別明顯。

但是不是就是代表著景氣擴張呢？前面已提及PMI是反映經濟走勢的月度環比指數，能快速地反映經濟的短期變化。3月份PMI較2月份明顯上升是反映當前多數企業已重新展開經濟活動，企業生產經營情況比上月有所改善，但並不意味著企業的實際生產經營已恢復至疫情前水準。

一般情況下，當PMI連續三個月以上同向變化時，才能反映經濟運行的趨勢性變化，僅僅單月數遽升至榮枯線上，並不能判斷經濟已完全恢復正常水準，若要觀察大陸的經濟情況是否真的轉好，還需要持續觀察變化。

(中時電子報)