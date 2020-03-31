苗栗縣原住民保留地禁伐補償開放申請，為體恤泰安鄉後山族人，原民中心與泰安鄉公所合作，今年起每周四加派1人進駐泰安鄉南三村聯合辦公室，族人可就近申請禁伐補償，免於舟車勞頓，原民中心指出，申請期限到4月30日止，將提前2個月完成複查，力拼年底統一發放補償金。

苗栗縣原住民保留地禁伐補償邁入第4年，隨著山林保育意識增長，泰安鄉後山申請量逐年增加，去年梅園村、象鼻村、士林村申請面積達1300公頃，鄉公所預估今年將上看1700公頃，申請案若通過審查，每公頃可獲得3萬元補償金，不過以往族人必需前往前山的鄉公所辦理，後山族人反映不夠便民。

泰安鄉南三村族人反映，為了申請禁伐補償，要開車繞山路約1個多小時才能抵達位在前山的鄉公所，一來一回耗費許多時間與精力。苗栗縣政府原住民族事務中心3月底宣布，今年與泰安鄉公所合作，每周四由鄉公所調派1名人員進駐南三村聯合辦公室服務，鄉公所調派缺額則由原民中心人員支援。

去年因收件與補件作業延宕，補償金直到今年1月才發放惹民怨，原民中心主任蔣意雄表示，為加速前山、後山申請作業，今年申請案複查程序將提前2個月辦理，預計8月底完成複查，9月底完成補件等作業，力拼年底前統一發放補償金。

原民中心提醒，禁伐補償以1年為限，因此族人每年都要提出申請並安排現地會勘，申請時需備齊土地登記簿謄本及地籍圖謄本、國民身分證影本，如非土地所有人，要提出他項權利證明書或承租契約書等資料，到土地所在地之鄉公所辦理。

(中時 )