交通部觀光局今（31）日公布今年2月份國際旅客來台狀況，顯示僅35.7萬名國際旅客，對比2019年同期95.6萬人次的盛況，可謂慘不忍睹，大減62.6％。

觀光局根據移民署資料整理後發現，台灣2月份主要國際旅客來源國，包含陸港澳、日本、韓國、美國、馬來西亞、新加坡等，全都較去年減少，又以大陸旅客衰退98％跌幅最深，僅有5,540位陸客來台。若今年1、2月合計，僅117萬人次，全年國際旅客正式「由紅轉黑」，衰退35％，預計3月更慘。

觀光局分析，最主要原因都是新冠肺炎疫情影響，除了有台灣對特定國家陸續主動發布的旅遊限制之外，也因2月新型冠狀病毒疫情在亞洲爆發，引發其他旅遊市場緊張，因而旅台遊客成長率呈現大幅負成長。

舉例來說，在歐洲市場，觀光局分析，受鑽石公主郵輪事件影響，中央流行疫情指揮中心為防堵疫情，2月6日起國際郵輪禁止停靠台灣港口，搭乘郵輪來台的歐洲旅客人數因而負成長將近八成之多。

又例如像是鄰近的馬來西亞，觀光局說，2月份僅3萬人次，較去年同期下跌36％，雖然當時馬國整體新冠肺炎疫情雖尚屬輕緩，但是該國內的網路及華文媒體，持續密集轉載台灣疫情爆發相關報導，導致馬來西亞民眾觀光與企業獎勵旅遊行程紛紛取消，或轉往其他疫情報導相對輕微的旅遊地點。

(工商 )