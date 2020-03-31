吳青峰去年推出首張個人專輯《太空人》，大獲好評，已釋出6首影像作品，他花了1年籌畫「太空人線上影展」，將在明天（1日）開跑，推出精彩的奇幻想像二部曲MV〈譯夢機〉、〈回音收集員〉的線上首映，其中包括了許多吳青峰第一次嘗試挑戰的珍貴畫面。

吳青峰將舉辦「太空人線上影展」。（環球音樂提供）

〈譯夢機〉與〈回音收集員〉MV走一個上、下集的概念，導演是曾參與金馬獎動態影像的鬼才插畫師涂皓欽，兩人淵源深厚，13年前〈小情歌〉的插圖動畫正是出自他手。

吳青峰將舉辦「太空人線上影展」。（環球音樂提供）

談到MV，吳青峰直呼每一個場景都很喜歡，演得過癮也玩得很開心！他透露在〈回音收集員〉中「貓頭」、「荷包蛋」兩個場景，是他逼迫導演加碼的，導演很有創意的把荷包蛋放在桌球拍上面，讓演員們瘋狂拍打它，極具巧思。此外，吳青峰更獻出人生的第一次「翻桌」，他笑言：「人生第一次翻桌就上手，原來我很適合翻桌。」

吳青峰將舉辦「太空人線上影展」。（環球音樂提供）

〈譯夢機〉是《太空人》專輯的曲序一，吳青峰笑言，原本想寫一首1分半鐘的 intro 曲目，最後不小心寫成7分半鐘的催眠曲；〈回音收集員〉則是從專輯其他11首歌詞收集拼湊起來的，他不改幽默地形容，「〈回音收集員〉是一首只有敲擊樂器與人聲的歌，如果第一首〈譯夢機〉沒有把大家弄睡，也有可能聽到第二首歌決定離開。」

(中時 )